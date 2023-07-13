الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زي عسكري جديد للمجندات في أوكرانيا| شاهد

المجندات الأوكرانيات
المجندات الأوكرانيات

تخضع مجموعة من المجندات الأوكرانيات في ساحة تدريب قرب كييف، إلى تدريبات مكثفة تشمل: الركض والقفز في مسار عقبات مختلفة ليس لتجهيزهن للقتال على الجبهات فقط بل لاختبار راحتهن البدنية.

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المجندات الأوكرانيات

وحصلن المجندات الأوكرانيات على زي عسكري أخيرًا، يناسب طبيعة أجساد الفتيات، بدلا من الزي العسكري للرجال .

 

وقالت إيرينا نيكوراك، مصممة الزي العسكري للمجندات الأوكرانيات: أعتقد أنه إذا أعربت امراة عن رغبتها في القتال وحملت السلاح لتدافع عن منزلها وعائلتها وبلدها فعليها على الأقل أن ترتدي زيًا مريحًا .

 

أكثر من 42 أف امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية للمشاركة في الحرب المندلعة مع روسيا لكن لا يتوفر لهن إلا أزياء عسكرية بمقاسات رجالية تعيق حركتهن خلال اللحظات الحركة في ساحة المعركة. 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

 

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