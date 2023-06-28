روسيا تطلق 43 قمرا صناعيا في صاروخ واحد (شاهد)

ذكرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن المركبة الفضائية للأرصاد الجوية "Meteor-M" رقم 2-3، والتي تم إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية، دخلت المدار.

وأعلنت الوكالة عن نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" الذي يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الثلاثاء 27 يونيو، في الساعة 14:34 بتوقيت موسكو، تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" من مطار فوستوشني الفضائي، وحمل 43 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، بما في ذلك القمر الصناعي الروسي الجديد "سويوز-2.1 بي"، ونجحت الأقمار الصناعية في الانفصال عن المرحلة الثالثة للصاروخ".

وأشارت "روس كوسموس" في وقت سابق، إلى أن "ميتيور- إم" رقم 2-3 مصممة لدراسة موارد الأرض، وتتبع التغيرات المناخية والبيئية للوضع الشمسي الجيوفيزيائي قرب الأرض، ومجهز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، يحتوي هذا القمر الصناعي على رادارات نشطة، ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع الظروف الجوية، ورصد الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.