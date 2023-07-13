إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق مرسى علم

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسي علم إدفو جنوب البحر الأحمر أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وتم اتخاذ الإجراءات القنونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم إدفو، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 7 اشخاص.، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برفقة عربات الإسعاف الى محل البلاغ.

وتبين من الفحص والإنتقال أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "حمادة صدقى عبدالباقي" 35 سنة، بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "أحمد حسن عبدالمجيد" 35 سنة، بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "ياسر عبد الناصر عبد الحليم" 37 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، "أحمد سيد بكر" 34 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "بدر عنتر عبدالمجيد" 37، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "حسن محمد عوض، 36 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "طارق مصطفى محمد" 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم إسعاف المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين

فيما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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