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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتظام الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية والقرآن الكريم بأزهر الشرقية

رواق الأزهر بمحافظة
رواق الأزهر بمحافظة الشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، انتظام الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الشرقية، وذلك برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ولفت إلى أنه يتم شرح المحاضرات والدروس المقررة وجهًا لوجه، بمقر الفرع الرئيسي بديوان عام المنطقة، بواسطة أستاذة متخصصين من كلية أصول الدين وكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق.

وأوضح محمد سعيد، مدير الرواق بمحافظة الشرقية، أن فروع رواق الأزهر الشريف لتحفيظ القرآن الكريم بمعاهد الشرقية الأزهرية تعمل بانتظام اعتبارًا من ١٠ يوليو ٢٠٢٣ م، وذلك حرصا من شيخ الأزهر على إتاحة الفرصة لراغبي العلوم الشرعية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل.

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