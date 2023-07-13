صرف مرتبات يوليو 2023.. يبحث الكثيرون عن موعد صرف الرواتب، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

صرف مرتبات يوليو 2023

جدول صرف مرتبات يوليو 2023، وكشفت وزارة المالية عن أيام صرف مرتبات شهر يوليو، وذلك بعد قرار تبكير صرف المرتبات خلال الأشهر الماضية.

موعد صرف مرتبات يوليو

جدول صرف مرتبات يوليو 2023

وكشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023، حيث يبدأ صرف مرتبات يوليو 2023 بدءًا من يوم الأحد 23 يوليو 2023، بالتزامن مع إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

موعد صرف مرتبات يوليو 2023.. أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الأحد 23 يوليو 2023، أول أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الاثنين 24 يوليو 2023، ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الثلاثاء 25 يوليو 2023، ثالث أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الأربعاء 26 يوليو 2023، رابع أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الخميس 27 يوليو 2023، خامس أيام صرف مرتبات يوليو 2023.

مرتبات يوليو

موعد صرف مرتبات يوليو 2023

وقد أعلنت وزارة المالية، أنه ستصرف مرتبات يوليو 2023 على 3 أيام، وتبدأ في الـ 23 يوليو 2023 وتستمر حتى يوم 26 يوليو 2023، لمختلف القطاعات والهيئات والوزارات.

فيما تصرف المتأخرات في أيام 9 و10 و11 عن كل شهر، بحسب تصريحات طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أما عن مرتبات شهر أغسطس 2023 .

صرف الرواتب

فمن المقرر أن يتم صرفها في يوم 24 من الشهر ذاته، والمتأخرات تصرف في أيام 7 و9 و10 عن شهر أغسطس 2023، وتجنبًا للزحام على الموظفين صرف مرتبات يوليو 2023 من ماكينات الصرافة ATM.