موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

صرف مرتبات شهر يوليو 2023، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، موعد يترقبه العاملون في الجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف المرتبات من يوم الأحد الموافق 23 يوليو في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وتستمر لمدة 3 أيام، على أن تصرف المتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر ذاته.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.

يتقاضى المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.

يتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

يتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

يحصل حاملو درجة الماجستير 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملو درجة الدكتوراه 7000 جنيه.

الدكتور محمد معيط وزير المالية

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في وقتٍ سابقٍ، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة حتى نهاية مايو الماضي نحو ٦,٨ تريليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبُعد الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.

بطاقة ميزة المؤمنة

وتم الانتهاء من إصدار ٤,٢ مليون بطاقة ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه تم نشر نحو ١٧ ألفًا و١٤٠ ماكينة تحصيل إلكتروني GPOS بالجهات الإدارية على أرض الواقع، وقد احتلت محافظات القاهرة والبحيرة والجيزة أكبر معدلات نشر الماكينات، ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، وقد سجلت الخدمات العامة والتعليم أعلى معدلات قيم استخدام هذه المعاملات الإلكترونية.