الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت وزارة المالية فى بيان لها عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لهذا العام، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكدة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام من كل شهر.

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مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 :

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 : 

ووفقا لتصريحات طارق بسيوني، سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.

 

 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 :

كما سيتم رق مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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