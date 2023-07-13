الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيع وحدات مهنية وإدارية بمدينة السادات لتوفير الخدمات

جلسة مزاد علنى
جلسة مزاد علنى

صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم بيع 10 وحدات مهنية وإدارية في جلسة مزاد علني بحضور ممثل الهيئة عن قطاع الشئون العقارية وممثل الهيئة عن قطاع التمويل والاستثمار، ومفوض مجلس الدولة ومندوب وزارة المالية وأعضاء اللجنة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

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وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أن الوحدات بأنشطة مختلفة، مؤكداً أن المزاد خاضع لقانون 182 لسنة 2018 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.

إزالة المخالفات ورفع الإشغالات

وفي ذات السياق، قام المهندس أشرف فتحى محمود، بجولة مرورية للوقوف على آخر المستجدات بالمدينة، حيث تم المرور والمتابعة على شارع أبو بكر الصديق للوقوف على ما تم من إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة التاسعة،  كما تلاحظ وجود بعض الإشغالات من سيارات بيع المشروبات، حيث تم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية الصباحية والمسائية لضبط الشارع، والتأكيد على نقل بعض الموظفين إلى مقر الحى الثالث بالمكاتب المجهزة  بمحور خدمات الحى السادس بشارع أبو بكر الصديق لسهولة متابعة الوضع العام.

وفى نهايه الجولة كلف رئيس الجهاز مسئولى اداره التنمية والامن بضرورة المرور الدورى وازاله كافة المخالفات، حفاظا على المظهر  الحضاري للمدينة وعدم انتشار العشوائية.

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