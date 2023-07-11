التفاصيل الكاملة لحجز شقق تعاونيات الإسكان في 4 مدن والتسليم فوري

تستمر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء وليد البارودي، استقبال الراغبين في شراء كراسات شروط الوحدات السكنية المطروحة في 4 مدن جديدة "لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان"، بمساحات تتراوح من 95م: 155م.

تسهيلات في السداد بمشروع لؤلؤة

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد مع أساليب متعددة وامتيازات كبيرة للدفع الفوري والتقسيط حتى7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات.

وكان اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعلن عن فتح باب الحجز لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان) بمساحات تتراوح من 95م2: 155م2.

آخر موعد لحجز شقق مشروع لؤلؤة

وكانت قد أوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه كان مقررا طرح كراسات الشروط للبيع بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، في الفترة من ١٢ إلى ٢٦ يونيو الماضي، إلا أنه تم مدها ١٠ أيام إضافية، نظرًا للإقبال الكثيف على شراء تلك الكراسات، لينتهي التقديم يوم 13 يوليو الجاري.

قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

شروط التقديم على شقق مشروع لؤلؤة

وفقًا لما جاء في كراسة شروط حجز الوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة، فإنه يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

يراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية.

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

أسعار شقق مشروع لؤلؤة