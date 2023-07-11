الإسماعيلية تعمل على حصر مشروعات الإسكان الحكومي

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لحصر كافة مشروعات الإسكان الحكومي بنطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بحصر مشروعات الإسكان الحكومي وإعداد خريطة قومية للإسكان الحكومي على مستوى محافظات الجمهورية؛ من أجل توفير السكن الملائم ودراسة الوضع الحالي وما آلت إليه تلك المشروعات.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة ومعاون المحافظ للمتابعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع حصر كافة مشروعات الإسكان الحكومي، سواء كانت مساكن شعبية، تابعة للمحافظة، الأوقاف، إسكان اقتصادي، تعاوني، وإيواء عاجل.

وأشار عصام، إلى ضرورة إعداد بيان مُفصَّل لحالة مشروعات الإسكان الحكومي سواء كانت إيجارًا، إيجار تمليكي، تمليك مع حصة في الأرض، تمليك مع حق انتفاع في الأرض، مع تحديد المدة والنوع.

كما تم عرض ومناقشة الحالة العامة للعمارات وعددها من حيث مكتمل البناء ومأهول بالسكان، مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان، جاري الهدم، وجاري الترميم.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة بعض الشقق السكنية المغلقة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي، والتي لم يتم تحصيل الإيجارات من أصحابها.

ووجَّه عصام بحصر دقيق لتلك الشقق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أصحابها.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة إعداد حصر مُفصَّل وإجمالي لكافة مشروعات الإسكان الحكومي، مع بيان اتصال المشروع بشبكات المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي.