الأسبوع الأشد حرارة.. مفاجآت في حالة الطقس

حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 13 يوليو حتى الثلاثاء 19 يوليو 2023، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لأول موجة شديدة الحرارة في فصل الصيف 2023.

أعلى درجات حرارة

وتسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها على كافة الأنحاء، وتسجل القاهرة 40 درجة مئوية، فيما تسجل المحافظات الساحلية 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، حيث تصل الحرارة على محافظات الصعيد 46 درجة مئوية نهارا.

ارتفاع درجة الحرارة

وكشف خبراء الأرصاد الجوية، عن السبب فى تغير حالة الطقس في الصيف عن الأعوام الماضية، حيث أن التغيرات المناخية وامتداد منخفض الهند الموسمى السبب، الذي زاد تأثيره في شهري يونيو ويوليو، حيث يتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المسجلة

ولفتت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المسجلة ستختلف عن المحسوسة، فضلا عن ان ارتفاع معدلات الرطوبة، بقيم تصل إلى درجتين منوية عن المعلنة في البيان اليومى للأرصاد الجوية.

فيما سيشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة "المعلنة"، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، والسبب فى ذلك أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع ٢ متر عن سطح الأرض.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة الطقس شديد الحرارة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة ما بين 12- 4 عصرا، مع تناول المرطبات والجلوس في أماكن جيدة التهوية لتقليل ارتفاع نسب الرطوبة وارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشارع.

ارتفاع فى درجات الحرارة

ارتفاع فى درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

فيما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.