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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| ارتفاع شديد في درجات الحرارة حتى الأحد المقبل

الطقس
الطقس

 كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس موضحة أنه إعتبارًا من غدًا الخميس هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، ومعتدل في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد حتى الاحد المقبل.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة.. احذر حار رطب

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الأرصاد تُحذر من حالة الطقس اليوم وغدا.. ارتفاع معدلات الرطوبة

نشاط الرياح 

وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل اشلملية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وارتفاع في نسب الرطوبة نهارًا مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

مرتفع العروض الوسطى 

وذكرت، أن هناك تأثير مرتفع العروض الوسطى على جمهورية مصر العربية فى فصل الصيف، مما يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس طوال فصل الصيف فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا وخاصة على السواحل الشمالية الغربي.

عدم التعرض للشمس 

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة طوال فترة النهار، وشرب الماء بكثرة، ومتابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس .

وجاءت درجات الحرارة كالاتي: 

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 38 المحسوسة 40

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43 

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