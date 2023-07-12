القاهرة تسجل 36.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 38 المحسوسة 40

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43