الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة تسجل 36.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

حالة الطقس المتوقعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء، يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 38 المحسوسة 40

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

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