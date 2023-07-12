الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين للتغلب على موجة الطقس الحار (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الخميس تتعرض البلاد لموجة من الإرتفاع بدرجات الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، تصاحبها ارتفاعات بنسب الرطوبة ونشعر بمزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة.

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الحذر من التعرض المباشر لآشعة الشمس

وأوضحت “غانم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع على القناة “الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تكون بين الـ36 درجة و38 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، ولذلك من الضروري أن نأخذ حذرنا من التعرض المباشر لآشعة الشمس خصوصا فترة الظهيرة من الساعة 12 مساءا وحتى 4 عصرا، حيث تشهد هذه الفترة أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله.

ونوهت إلى أنه في حال التواجد بالشارع هذه الفترات يجب اصطحاب غطاء للرأس وشمسية وكاب وأي شئ يحمي من آشعة الشمس المباشرة، هذا بجانب نوعية الملابس القطنية فاتحة اللون، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والتواجد بأماكن جيدة التهوية، مما يساعد على عدم الشعور بنسبة كبيرة برطوبة الجو.

هدوء في سرعات الرياح وانخفاض الأمواج

وأشارت إلى نشاط الرياح الذي كان يؤثر على ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، والذي أدى لإغلاق بعض الشواطئ قد انتهى، وبدأت تهدأ سرعات الرياح من الأمس وتنخفض الأمواج، واليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع البحرين الأحمر والمتوسط سيكونان مؤهلان لكافة الأنشطة البحرية والصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس ليلا يحمل نسب رطوبة بالساعات الأولى من الليل، ولكن مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر الأجواء معتدلة ومستقرة، هذا بجانب نشاطا نسبيا للرياح يشعرنا بنسمات لطيفة، وأجواء فترات الليل مستقرة تماما.