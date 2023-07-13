هدف الأهلي والزمالك يرفع راية التمرد على الجيش الملكي المغربي

كشفت تقارير مغربية عن تطورات جديدة في ملف اللاعب رضا سليم نجم فريق الجيش الملكي المغربي والذي ارتبط بالإنتقال إلى الأهلي أو الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت صحيفة “ المنتخب ” المغربية أن رضا سليم يرفض الإستمرار مع فريق الجيش الملكي الأمر الذي مثل مفاجأة كبيرة لإدارة النادي.

وأضافت أن إدارة الجيش الملكي تقدمت بعرض جديد لإقناع اللاعب بالإستمرار، مع منحه فرصته في الإحتراف بنهاية الموسم المقبل.

ورفض اللاعب كل محاولات ادارة ناديه للبقاء متمسكاً بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ولعب رضا سليم دوراً حاسماً في تتويج فريق الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي في الموسم المنقضي.

الأندية المصرية تفاوض نجم الجيش الملكي

وكان موقع “ هسبورت” المغربي في تقرير لها أن رضا سليم يحظى بإهتمام كبير من الأندية المصرية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين المغاربة أصبحوا محط أنظار العديد من الأندية المصرية التي تسعى للتعاقد مع لاعبين مميزين يشكلون إضافة للدوري المصري.

وشارك رضا سليم الذي يجيد اللعب كجناح أيمن وكلاعب وسط مهاجم في 39 مباراة خلال الموسم السابق سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.