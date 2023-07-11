ترافيس سكوت.. نفاد تذاكر حفل الأهرامات في وقت قياسي

شهد حفل ترافيس سكوت إقبالًا جماهيريًا سريعًا فور طرح تذاكره للبيع عبر الموقع الإلكتروني، وذلك في ليلته الغنائية الأولى في القاهرة.

ترافيس سكوت.. نفاد تذاكر حفل الأهرامات خلال 48 ساعة:

تم نفاد التذاكر بالكامل خلال 48 ساعة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي انقسمت إلى فئتي 4000 و65000 جنيه.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 28 من يوليو تحت سفح الأهرامات في زيارته الغنائية الأولى لمصر.

ترافيس سكوت هو مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ولد باسم جاك وبستر، واكتسب الأضواء في عام 2012 عندما وقع أول صفقة تسمية رئيسية له مع Epic Records.

ولد ترافيس سكوت باسم جاك وبستر في 30 إبريل 1992 في هيوستن، تكساس، قضى معظم سنوات

نموه المبكرة في مدينة ميسوري مع جدته، بعد ذلك انتقل إلى الضواحي ليكون مع والده.

درس في مدرسة خاصة قبل التسجيل في مدرسة إلكينز الثانوية، تخرج من نفسه في عام 2007، وبعد ذلك حصل على قبول في جامعة تكساس في سان أنطونيو، ومع ذلك في سنته الثانية، ترك سكوت الكلية لمتابعة مهنة في الموسيقى؛ بسبب غضبه، توقف والديه عن دعمه ماليًا.

ولم تكن تلك الزيارة العربية الأولى لترافيس سكوت، إذ أحيا حفلًا غنائيًا في السعودية، خلال فبراير الماضي ضمن موسم الحفلات الشتوية هناك، وشهد حضور كامل العدد خصوصًا أنها زيارته الأولى للمملكة.