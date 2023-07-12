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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل العثور على جثمان أربعيني في شبين القناطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تكثف الأجهزة الأمنية  بمديرية أمن  القليوبية، كشف غموض العثور علي جثة شخص عثر عليه غارقًا فى أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر،  وتم نقلها الى مستشفى شبين القناطر ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تفاصيل العثور على جثة أربعيني في شبين القناطر

كانت البداية بتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر،  إخطارًا يفيد ورود إخطار من المستشفى بوصول جثة مجهولة لشخص فى العقد الرابع من العمر متوفى إثر تعرضه للغرق فى إحدى المجاري المائية بقرية عرب الحسانية دائرة المركز.

وقد انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص غارقة في أحد المجاري المائية دائرة المركز، وأن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور معه على أي متعلقات تثبت شخصيته، تم نقل الجثة للمستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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