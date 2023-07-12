زد يحاول ضم ثاني الصفقات من الأهلي

دخل فريق نادي زد في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي للحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وبعد صعود الفريق للدوري الممتاز 2023-2024 "دوري النيل".

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كان نادي زد قد حسم اتفاقه مع النادي الأهلي على ضم شادي حسين مهاجم الفريق، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين.

زد يفاوض الأهلي لضم ميسي

وطلب نادي زد الحصول على خدمات اللاعب مصطفى سعد ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرغب في دعم صفوفه في منافسة قوية مع نادي سموحة الذي يريد أيضًا ضم اللاعب من القلعة الحمراء.

ترك النادي الأهلي حسم مستقبل مصطفي سعد ميسي في يد اللاعب، ليقرر بنفسه النادي الجديد الذي ينتقل له، بين نادي زد وسموحة ، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم اللاعب لوجهته المقبلة بعدما تأكد رحيله عن المارد الأحمر في الميركاتو الحالي.

وفي سياق أخر، يستعد النادي الأهلي حاليًا لمواجهة نادي الزمالك مساء غدًا الخميس، والتي تجمع بين الطرفين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة قبل الأخيره من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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