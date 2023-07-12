الزمالك يفاوض نجم اتحاد العاصمة الجزائري

دخل نادي الزمالك في مفاوضات خلال الساعات الأخيره مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، ويرغب الفارس الأبيض في الحصول على خدمات اللاعب بالميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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الزمالك يقترب من ضم أسامة شيتة

أكدت مصادر جزائرية على اقتراب الزمالك من الحصول على توقيع اللاعب أسامة شيتة لاعب فريق اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ينتهي عقد أسامه شيتة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري بنهاية الموسم الجاري من الدوري الجزائري، ويتبقى جولة وحيدة على ختام منافسات الدوري في الجزائر.

موقفه أسامة شيتة من عرض الزمالك

وافق أسامة شيتة مبدئيًا على عرض نادي الزمالك، ولا مانع لدى اللاعب في التوقيع الآن، على أن يتم حسم الاتفاق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، بعد فراغ الأبيض من لقاء القمة أمام الأهلي وبعد نهاية الدوري الجزائري بشكل رسمي.

ووضع أسامه شيته أولوية الانتقال لنادي الزمالك بالرغم من تلقيه عدد كبير من العروض خلال الفترة الماضية من بينها عروض من الدوريات الأوروبية أبرزها من نادي لوجانو السويسري.

وتألق اللاعب أسامة شيتة مع الفريق الجزائري وحقق بطولة كأس الكونفدرالية، وسيكون فريق اتحاد العاصمة سيلعب أمام النادي الأهلي في مواجهة كأس السوبر الإفريقي.

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