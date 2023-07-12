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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد إعلان انتقال إمام عاشور للأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم النادي الأهلي تعاقده مع النجم الدولي إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدانماركي ونادي الزمالك السابق، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لمدة 4 مواسم مقبلة، حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع القلعة الحمراء في يونيو 2029، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 16 مليون جنية في الموسم الواحد، كما أكد أحمد حسام ميدو.

موعد إعلان الأهلي ضم إمام عاشور

أكدت تقارير دانماركية أن النادي الأهلي سيعلن عن التعاقد الرسمي مع إمام عاشور عقب مباراة القمة المقبله أمام الزمالك، والتي تجمع بين الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدفع الأهلي مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، وهناك بند في عقد إمام عاشور مع المارد الأحرم ينص بحصول اللاعب على جميع الدخل من الإعلانات التي يظهر فيها اللاعب.

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يواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء الخميس في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

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