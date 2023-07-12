حنبعل يقود مانشستر يونايتد للفوز على ليدز في أول الوديات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الانتصار بهدفين دون مقابل على نظيره ليدز يونايتد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد أوليفال، في أول وديات الفريق لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد 2023 – 2024.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

افتتح اللاعب نوام إيمران التسجيل لـ مانسشتر يونايتد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب جو هوجيل الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 81، ليسدل الستار على المواجهة الودية الأولى للأحمر.

من أبرز عناصر مانشستر يونايتد التي شاركت في لقاء ليدز يونايتد رفائيل فاران وأرون بيساكا وماسون مونت وسانشو، بالإضافة إلى النجم التونسي حنبعل المجبري الذي تحصل على باقة صفراء.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام ليدز إجراء إيريك تين هاج لـ 11 تبديل، بينما أجرى دانييل فاركي مدرب ليدز 10 تبديلات في اللقاء.

حصل التونسي حنبعل المجبري على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، وخرج في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني ونزل بدلًا منه دانيال جور.

من المقرر ان تكون ثاني مباريات مانشستر يونايتد الودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، أمام فريق ليون الفرنسي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 من شهر يوليو الجاري، في معسكر الفريق الجاري حاليًا في النرويج.

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