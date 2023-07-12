الأوقاف تفتح لمراكز محفظي القرآن من حملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من الجنسين (الرجال – السيدات) بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم, للعام الدراسي 2023م – 2024م علمًا بأن مدة الدراسة بالمراكز سنتان ، وتكون كالتالي:



السنة الأولى : تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد ، ودراسة قضايا التجديد.

السنة الثانية : تكميلية في مراجعة القرآن الكريم وأحكام التجويد ، ودراسة التفسير ، والمواد الشرعية والعربية وقضايا التجديد .

علمًا بأنه لابد من تحقيق نسبة حضور 70% من المحاضرات الفعلية ، وأن يجتاز اختبار القبول الذي سيتم بالمديريات الإقليمية في حفظ نصف القرآن الكريم على الأقل .

علمًا بأن المصروفات الدراسية المقررة سنويًّا قدرها 400 جنيه فقط ، ويمكن أن تدفع على دفعتين ، الدفعة الأولى 200 جنيه قبل بدء الدراسة ، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

فعلى الراغبين في الالتحاق تسجيل بياناتهم على الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان.

يأتي ذلك، في إطار رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وحرصًا على إعداد محفظٍ واعٍ ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم.

علماء الأوقاف والأزهر يواصلون رسالتهم عبر برنامج (المنبر الثابت)

أقيم برنامج "المنبر الثابت" للتوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أقيم البرنامج بمحافظات الجمهورية على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الروضة. وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السبكية.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد حمزة النعام، ومسجد الرحمن، ومسجد المروة، ومسجد التوفيق، ومسجد البقلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد الشيخ كردوس، والشيخ علي عبدالعزيز، ومسجد الشيخ علم الدين الرباط.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد نجع عبدالقادر، ومسجد سيدي أبو الحجاج.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي بالعريش، ومسجد بالوظة الكبير برمانة، ومسجد أبي بكر الصديق، ومسجد الفاروق، ومسجد آل عمار، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشيخ صالح، ومسجد مراد الجندي، ومسجد النقشبندي، ومسجد والي الجندي، والشهيد مدحت.