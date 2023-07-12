مانولوفيتش يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد الاسكندرية، ضمن مواجهات الجولة 33 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022 – 2023.

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تنطلق مباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب مكون من:- صبحي سليمان ومحمد فارس ومحمد صالح ومصطفي ابراهيم وأحمد بهاء فهد ومورو سالفيو وعبدالغني محمد وناصر ناصر ومحمد محمود وإسلام عبد النعيم ومابولولو.

وتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب كل من عمرو خليل والسيد سالم وصبري رحيل ومحمود عبدالعزيز وعموري وأحمد عيد وإبراهيم حسن وأحمد حامدين وأوستن أموتو.

يحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، جمعها من الانتصار في 12 مباراة والتعادل في 6 مواجهات والخسارة في 14 لقاء.

على الجانب الأخر يحتل المقاولون العرب المركز السادس في الترتيب برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مواجهات والتعادل في 16 لقاء وخسارة 7 مباريات.

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