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الأربعاء 12/يوليو/2023 - 07:36 م 7/12/2023 7:36:15 PM

أعجبنى الوصف الذى أطلقه كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الذكاء الاصطناعى، ذلك الغول الذى يأتى من بعيد ليلتهم البشرية.

كرم جبر حذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى ووصفه بـ«جناح السعادة المزيف»، وهو وصف دقيق جداً لهذا التقدم غير الطبيعى الذى أنتجه العقل البشرى لكى يلتهمه فى نهاية الأمر.

وقال جبر خلال اجتماع للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب: إن الذكاء الاصطناعى ينتهك الخصوصية، وهو بيئة لتنفيذ العديد من الجرائم الإلكترونية والقيام بهجمات احتيالية يشنها الهاكرز.

وأكد أن الذكاء الاصطناعى له دور فى فقدان الكثيرين لوظائفهم، حيث دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى فى سباق محموم لإنتاج عوالم افتراضية، يمكن من خلالها أن يتعرض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية.

وأضاف: «نحن مقبلون على كارثة جديدة على جناح السعادة المزيفة، فى ظل تحول كثير من مواقع الإنترنت نحو التعامل مع الميتافيرس واستخدامه، خاصة فى ظل غياب قواعد واضحة لتنظيم هذا العالم المسلى والشيق ليصبح ما يمثله من مخاطر أكبر بكثير من منافعه».

وجاء حديث كرم جبر خلال مناقشة للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

كلام الكاتب الصحفى كرم جبر أصاب الهدف مباشرة، فالسعادة التى استقبل بها الناس تلك الأخبار القادمة حول القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى خلق عالم جديد مسلٍ تستدعى الشفقة والحزن على ذهاب الإنسان بمحض إرادته إلى تدمير نفسه.

ففى المستقبل القريب لن تختفى فقط وظائف، وإنما مهن كاملة قد تكون من الماضي.. لك أن تتخيل مثلاً أن الذكاء الاصطناعى من الممكن أن يشخص حالتك المرضية ويصف لك العلاج، فماذا سيتبقى من مهنة الطب؟!

وحتى مهنة الكتابة والصحافة، قد نصحو قريباً فنجد أشباحاً تكتب بدلاً منا الأخبار والمقالات وبدقة ومعلوماتية أكثر من كبار الصحفيين.

إنه الخطر القادم من الغرب، ويجب أن نلتفت جميعاً ونقوم بتحصين مجتمعاتنا منه قبل فوات الأوان.

ياسر شورى