استعيدي ثقتك ونضارتك بأنامل اختصاصية المايكروبليدنج نوران حمودة

تعاني بعض الفتيات من كثافة جواجبهن بشدة، وتعاني أخريات من رقة حواجبهن حتى لا تكاد تكون غير ظاهرة، ولكليهما يقدم خبراء التجميل تنقية المايكروبليدنج والتي يتم من خلالها تهذيب الحواجب شديدة الكثافة وملء الفراغات في الحواجب الخفيفة لإضفاء هالة من الجمال والتناسق والجاذبية.



كما تعاني أخريات من شحوب لون الشفاة أو زرقتها نتيجة نقص الأكسجين في مجري الدم، أو بسبب سوء التغذية، وأحيانًا بسبب الإصابة بالأمراض المختلفة.. ما يؤثر على حالتهن النفسية، ويفقدهن الثقة في أنفسهن وجمالهن، وهو الأمر الذي تعمل أخصائية التجميل نوران حمودة على وضع حد له من خلال تقنية المايكروبليدنج.



وبرز اسم خبيرة التجميل نوران حمودة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي تلت أزمة كورونا، إذ أن بدايتها المهنية لم تكن كخبيرة تجميل، بل كمصممة حلي، ولسنوات من بعد دراستها للفنون الإسلامية وتخرجها، عملت نوران كمصممة في إحدى الشركات الخاصة، والتي تأثرت بالجائحة، فقررت على إثر ذلك استعادة هوايتها القديمة في الرسم، وتطويعها بصورة عصرية في مجال التجميل، وبالفعل التحقت بالعديد من الدورات لتعلم فنون المكياج بدعم من أسرتها، وحققت تميزًا ملحوظًا في مجالها الجديد، إذ كانت تمارسه بروح فنانة تشكيلية تبدع أجمل اللوحات.

بداية انتشار نوران حمودة كخبيرة تجميل كان من خلال النصائح والمقاطع المصورة التي تنشرها عبر حسابيها في سناب شات وتيك توك، والتي حظيت بتجاوب كبير من المتابعات، ومن خلال التفاعل المستمر بينها وبين المتابعات أدركت نوران أن كثيرًا من الفتيات يرغبن في وضع التاتو لكنهن يخشين أي أضرار محتملة منه، كما بقاء الوشم لسنوات طويلة يصيبهن بالسأم.. لذلك كان الحل من خلال تقنية المايكروبليدنج.



في العديد من المقاطع التي نشرتها، أو عبر اللقاءات المباشرة، حرصت نوران حمودة على توضيح ميزة المايكروبليدنج والتي يتم من خلالها تلوين الحواجب وضبط كثافتها من خلال إبر دقيقة للغاية تشبه الموسى، تخدش الطبقة السطحية للجلد وتقوم بصبغ الشعر بمواد طبيعية وآمنة تمامًا، ويستمر لون الحواجب لمدة تتراوح بين عام وعامين بحد أقصى. بينما الأمر يختلف في الوشم، إذ يتم الحقن في الطبقات السفلى للجلد بأصباغ ثابتة، قد ينجم عنها أضرار صحية.. إضافة إلى ذلك تستخدم التقنية ذاتها في توريد الشفاة واستعادة نضارتها وحيويتها.

وكعادتها، تحرص خبيرة التجميل نوران حمودة على تقديم نصائحها للمتعاملات معها، ما يناسبهن وما لا يناسبهن، ومن ثم تترك الخيار لهن في النهاية.. وعادة ما تكون اختياراتهن موافقة لنصائحها، خاصة أنها لا تمارس التجميل كمجرد وظيفة، بل كفنانة تبدع لوحة من الجمال والجاذبية والتميز.