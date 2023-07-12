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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديبالا يدخل دائرة اهتمامات تشيلسي لضمه الصيف الجاري

ديبالا
ديبالا

يسعي نادي تشيلسي الإنجليزي في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتلقي ديبالا عدة عرضو في الفتر الأخيرة أبرزها من تشيلسي والدوري السعودي، وكلنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع روما بقيمة 12 مليون يورو متاحًا للأندية خارج إيطاليا.

 

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أنه من المنتظر أن يجتمع خورخي أنطون وكيل ديبالا، بمسؤولي روما وتحديدًا تياجو بينتو لمناقشة عقد جديد.

حصل ديبالا على 6 ملايين يورو في موسم 2022-23 بفضل الإضافات، ويشير التقرير إلى أن روما سيحتاج إلى رفع راتبه "الثابت" من 4.5 مليون يورو إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

 

وحال تقديم عقد جديد لديبالا، سيعرض عليه روما التمديد حتى يونيو 2026، مع وضع شرط جزائي قدره 20 مليون يورو للأندية الإيطالية.

 

الجريدة الورقية