خالد الجندي: رحمة ربنا تشمل الكفار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا يجوز تخصيص الدعاء بالرحمة لشخص دون غيره.

وأضاف أن رحمة الله وسعت كل شيئ، مواصلًا: "لا توجد آية في القرآن الكريم تمنع الرحمة لغير المسلمين، ده ربنا بيقول (وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)، شوف ممكن يكون الوالدين هنا يكونوا كفار دول كانوا لسه خارجين من جاهلية وكان معظم آبائهم من الكفار، يبقى كده مينفعش يترحموا عليه، لا طبعا يترحموا عليهم".

وتابع: "الرحمة ممكن لأنها ليس بالضرورة معناها الخروج من العذاب لكن قد تكون تخفيف من العذاب داخل جهنم نفسها، وجمال الإسلام تكمن في أن الرحمة لا يمكن تخصصها لأحد، مضيفًا أن هذا الكلام لا يعجب البعض ويتساءلون كيف ندعو بالرحمة لكافر؟".

إدمان كشرب الكحول

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير فى مواجهة التحديات والتطورات التكنولوجية التى تؤثر على الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الوزارة خصصت الأسبوع الثقافى عن مخاطر الإدمان الإليكترونى وتأثيره على الأطفال وذلك في ندوات بكل المساجد.

وأضاف أنه علينا أن نلتفت وننتبه ونحذر لظهور مرض جديد لم يكن معروف فى أجيالنا، قد يعصف بنا جميعا وبأطفالنا وهو الإدمان الإليكترونى، معقبًا: "عشان محدش يقول الشيوخ مغيبين عن الواقع، لازم كل حاجة نحلها ونصف لها الداء والدواء، وإحنا بنتكلم لأن الموضوع يهمنا كلنا".

واستكمل: "المرض ده اسمه الإدمان الإليكترونى الأطباء بيقولوا قد يؤدى إلى الصرع، بسبب ارتباطه بعدة ساعات بالموبايل والشاشة الزرقاء، والإدمان ده مثل الكحوليات والمخدرات، أى شخص يستخدم النت 4 ساعات يوميا يعد مدمنا للانترنت، وعليه العلاج مثل الكحول والمخدرات".