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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

المدمن والمدخن لا يستحقان عيدية.. اسألوا خالد الجندي عن السبب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، من  إعطاء الصدقة أو العيدية لمدخن أو مدمن، مضيفا: "المدمن شفاه الله العظيم أخطر شيء تموته به إنك تعطيه فلوس".
 ونوه إلى أن إعطاء الصدقة والعيدية لمدخن بمثابة تضييع نعم الله في شيء غير مرغوب فيه، مشيرًا إلى أنه يجوز منح المدخن أشياء عينية بعيدًا عن الأموال.

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وأكد أن المدخن والمدمن يحولان الأموال إلى سجائر وممنوعات خطيرة تدمر أسرهم والمجتمع، جاء ذلك خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس.

العيدية للأب والأم والأغنياء

فيمال قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إنه يجوز إعطاء العيدية للأب والأم، من باب العطاء والوفاء، لأنه فى الأساس هدية يجوز منحها لهما. 

وتابع: "العيدية تدخل السرور على الناس، ومن باب التوسعة على الناس وبعضهم وهى من نعم الله على عباده، وأيضا يجوز إعطاء العيدية لغنى لأنها فى الأساس هى هدية".

 واستكمل: "العيدية عادة أهل الله، للتوسعة وتفريح الناس بالعيد وتعد مظهرا من مظهر التكافل حيث يمكن اسقاط الديون كنوع من العيدية أيضا، وإدخال الفرحة على الناس".

 

 

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