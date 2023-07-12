حملة أمنية مُكبرة لضبط الجريمة في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

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فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (السرو) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ضبط تاجر مُخدرات في المعصرة

وعلى جانب آخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد لأشخاص "مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ) حال تواجده بمحيط سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الآستروكس وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالمنطقة سكنه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات انتشال جثة أحد الأشخاص، تعرض للغرق في ترعة صول بأطفيح، لكشف ملابسات الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انتشال جثة شخص من ترعة صول في أطفيح، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى مستشفى أطفيح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.