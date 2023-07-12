محاكمة عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمى غدا

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة جلسة الغد الخميس، لنظر الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، على حكم حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه على خلفية اتهامات بنشر فيديوهات إباحية.

كانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسى، قضت بمعاقبة الشيمى بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مقاطع الفيديو،تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله فى طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

وتبين إذاعة تلك المقاطع لجميع الناس دون تمييز من خلال بث فيديوهات منافية للآداب عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية الكاش لاحدى شركات المحمول أو لزيادة نسبة المشاهدات بحسب محضر الشرطة.