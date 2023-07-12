الشباب والرياضة ومنظمة الكونفجيس تنفذان الدورة التدريبية “تعزيز ريادة الأعمال PPEJ”

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة الكونفجيس الدورة التدريبية (تعزيز ريادة الأعمال PPEJ)، لتأهيل وتدريب مدربين الكونفجيس بالمحافظات، على هامش اجتماعات اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣.



حضر افتتاح الدورة التدريبية منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وعقب انتهاء الدورة، يتمكن المدرب من تأهيل الشباب وتحويلهم إلى رائد أعمال على مراحل عدة (تأهيل الشباب وتجهيزهم، وضع خطة العمل، توليد الأفكار للشباب، تحويل الفكرة وتنميتها، مساعدة الشباب في دراسة الجدوى، المستندات الخاصة بالشباب ومشروعاتهم، كيفية التفاوض للحصول على الدعم، وكيفية المتابعة بعد حصول الشباب على الدعم اللازم).

يقوم بالتدريب خبراء من منظمة الكونفجيس وهم Macodè Ndlaye، Donon Horbè