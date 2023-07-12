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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة ومنظمة الكونفجيس تنفذان الدورة التدريبية “تعزيز ريادة الأعمال PPEJ”

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة الكونفجيس الدورة التدريبية (تعزيز ريادة الأعمال PPEJ)، لتأهيل وتدريب مدربين الكونفجيس بالمحافظات، على هامش اجتماعات اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣. 
 

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وزارة الرياضة تواصل تنفيذ معارض ريادة الأعمال للنشء بمراكز الشباب

حضر افتتاح الدورة التدريبية منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وعقب انتهاء الدورة، يتمكن المدرب من تأهيل الشباب وتحويلهم إلى رائد أعمال على مراحل عدة (تأهيل الشباب وتجهيزهم، وضع خطة العمل، توليد الأفكار للشباب، تحويل الفكرة وتنميتها، مساعدة الشباب في دراسة الجدوى، المستندات الخاصة بالشباب ومشروعاتهم، كيفية التفاوض للحصول على الدعم، وكيفية المتابعة بعد حصول الشباب على الدعم اللازم).

يقوم بالتدريب خبراء من منظمة الكونفجيس وهم   Macodè Ndlaye، Donon Horbè

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