وزارة الرياضة تواصل تنفيذ معارض ريادة الأعمال للنشء بمراكز الشباب

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، تنفيذ الأنشطة الصيفية داخل مراكز الشباب، من خلال المعارض والتدريبات الخاصة بشعب التوجيه والتأهيل المهني وريادة الأعمال للنشء في مجالات ( الخياطة -الجلود - الريزين -المشغولات اليدويه-الاركيت-الاكسسورات-السجاد اليدوي -الفخار - الخيوط -النجاره ) بمراكز التوجيه والتأهيل المهني داخل مراكز الشباب بواقع ثلاثة أيام تدريبية من كل أسبوع وذلك علي مدار العام.

وذلك بهدف تنمية قدرات النشء الإبداعية والإبتكارية بصوره إيجابية وتنمية وعيهم بأهمية استثمار اوقات الفراغ بصوره فعاله.

والجدير بالذكر أنه يتم أيضًا تنفيذ معارض بيع داخل مراكز الشباب بالاضافه الي المعارض القومية بالمحافظات وذلك بمشاركة ٨١٠ ناشئ في جميع الشعب علي مستوي الجمهورية.