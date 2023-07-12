بعد أزمة المنطاد.. حملة تجسس صينية على البيت الأبيض والحكومة

اخترق قراصنة مقرهم الصين، عددًا من الحسابات الحكومية الحساسة في البيت الأبيض، في حملة تجسس واسعة مساء الثلاثاء الماضي.

وأعلن البيت الأبيض عملية الاختراق التي استهدفت أكثر من عشرين منظمة، وعددًا من الوكالات الحكومية الأمريكية، وأكد أنه تم منع حدوث المزيد من الاختراقات، التي تم اكتشافها فورًا.

وتجري عملية تحقيق واسعة في النطاق الكامل للاختراق، وكانت أولى المنظمات التي اكتشفت الاختراق هي وزارة الخارجية، حيث تم اكتشاف المخترقين الصينيين.

وتستمر الصين في محاولات التجسس على أمريكا بشتى الطرق، وقبل القراصنة الصينيين، كان هناك أزمة المنطاد (صيني) والذي خلف أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبكين، وأعلنت (البنتاجون) أنها تتعقب منطاد تجسس يطير فوق ولاية مونتانا.

ولم يتبين ما الذي كانت الصين تبحث عنه فوق مونتانا، إلا أن الولاية مقر لجناح الصواريخ رقم 341 في قاعدة مالمسترون الجوية، وهي واحدة من ثلاث قواعد جوية أمريكية تقوم بتشغيل وصيانة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.