الإيسيسكو تعقد ورشة عمل في ليبيا حول الاتجاهات الجديدة بمجال التخطيط التربوي

انطلقت اليوم ورشة عمل حول الاتجاهات الجديدة في التخطيط التربوي، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مدينة بنغازي بدولة ليبيا، بالتعاون مع جامعة بنغازي، واللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، تحت رعاية رئيسها الدكتور موسى محمد المقريف، وزير التربية والتعليم.

يستفيد من هذه الورشة، التي تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام، عدد من مخططي التعليم ومسؤولي وحدات التخطيط بوزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات ذات الصلة في دولة ليبيا، وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات المشاركين وإكسابهم خبرات ومهارات متطورة في مجال التخطيط التربوي، والتعريف بمنهجيات التخطيط التربوي الحديثة وعملياته وأساليبه وتقنياته، وتعزيز ثقافة التفكير التخطيطي، للمساهمة في تطوير النظم التربوية والتعليمية.

حضر افتتاح ورشة العمل من الإيسيسكو الدكتور أحمد الزنفلي، مدير برامج في قطاع التربية، حيث أكد أهمية عقد الورشة، راجيا أن تحقق أهدافها في تنمية قدرات مخططي التعليم، بما يسهم على نحو فعال في التطوير التربوي المنشود.

وتتطرق الورشة إلى مراحل التخطيط التربوي وإجراءاته وأساليبه، وآليات تطبيقها عمليا، والاتجاهات الحديثة في أساليب التخطيط التربوي وإجراءاته، وكيفية استثمارها للارتقاء بتطوير نظم التعليم وضمان جودتها، بالإضافة إلى استخدام التخطيط الاستراتيجي في التربية، ومتطلبات نجاح عملية التخطيط التربوي، وتخطيط التعليم في أوقات الأزمات.

الإيسيسكو واللجنة الوطنية المصرية تعقدان دورة تدريبية حول الهيدروجين الأخضر

انطلقت أعمال الدورة التدريبية: "الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة المتجددة"، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبالتعاون مع اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الجنوب (كومساتس) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث في القاهرة.

مثل الإيسيسكو في افتتاح الدورة، التي تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام، الدكتور فؤاد العيني، مدير برامج في قطاع العلوم والتقنية، حيث أكد أهمية مواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال توظيف مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، مستعرضا جهود المنظمة للمساهمة في حماية البيئة، وأبرزها برنامج الإيسيسكو حول التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على الابتكار في دول العالم الإسلامي.