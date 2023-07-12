يستهدف نادي الهلال السعودي، التعاقد مع لاعب عالمي جديد لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وتعاقد نادي الهلال، مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، و وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، في الميركاتو الحالي.



قدم نادي الهلال عرضا من أجل ضم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق فولهام، مقابل أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني.



ميتروفيتش يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي



وتابعت التقارير، أن رغبة ألكسندر ميتروفيتش هي الرحيل عن البريميرليج من أجل اللعب في الدوري السعودي في الموسم المقبل.



أنتقل ألكسندر ميتروفيتش إلى صفوف نادي فولهام على سبيل الإعارة عام 2018، قبل أن ينضم للفريق نهائيا مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.



يرغب نادي الهلال حسم صفقة ثالثة عالمية، بعد تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من تشيلسي.

