إزالة 6 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بالمحلة

تابع اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات ، بمركز المحلة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية، وتحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وأكد أنه تم اليوم تنفيذ إزالة 6 مخالفات ، بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى ، وعلى جهات الولاية التابعة لأملاك الرى، وتم تنفيذ إزالة متغير مكانى ، بالوحدة المحلية بمحلة أبوعلى، على مساحة 81 متر ، عبارة عن أعمدة دورثانى علوى، كما تم إزالة عدد 5 حالات تابعة لهندسة رى بشبيش ، عبارة عن ردم فى المجرى المائي ، على مساحة 180 متر .

وأشار رئيس المدينة، إلى تواصل العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة ، وإزالة كافة أشكال التعديات؛ لاعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.