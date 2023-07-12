الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 6 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بالمحلة

جانب من حملة الازالات
جانب من حملة الازالات

تابع اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات ، بمركز المحلة، بالتنسيق  مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية، وتحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وأكد أنه تم اليوم  تنفيذ إزالة 6 مخالفات ،  بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى ، وعلى جهات الولاية التابعة لأملاك الرى، وتم تنفيذ إزالة متغير مكانى ،  بالوحدة المحلية بمحلة أبوعلى، على مساحة  81 متر   ، عبارة عن أعمدة دورثانى علوى، كما تم إزالة عدد 5 حالات تابعة لهندسة رى بشبيش ، عبارة عن ردم فى المجرى المائي ، على مساحة 180 متر   .

وأشار رئيس المدينة، إلى تواصل العمل بالأماكن المستهدفة خلال المرحلة الثالثة ، وإزالة كافة أشكال التعديات؛ لاعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٢_١٤١٧٠٩
الجريدة الورقية