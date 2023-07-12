الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حصول وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادات الإعتماد الدولية "ISO"

مراسم التسليم
مراسم التسليم

تتويجاً لجهود القوات المسلحة والدعم الذى توليه للمنظومة العلمية داخل المنشآت التعليمية     ووحدات التدريب التخصصية لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ، تحصلت وحدة تدريب مشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادة جودة الإدارة طبقاً للمواصفات العالمية (أيزو 9001)  لعام 2015 وشهادة جودة المؤسسات التعليمية (أيزو 21001) لعام 2018    وشهادة جودة نظام أمن وسلامة الغذاء (أيزو 22000)  لعام 2018 .

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مراسم تسليم الشهادات 

وخلال مراسم تسليم الشهادات ألقى اللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والإرتقاء بالمستوى العلمى التخصصى إستناداً على الأسس العلمية المدروسة تماشياً مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات ربنا المسلحة ودورها فى خدمة الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة .

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