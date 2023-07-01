أخر موعد للتقديم على وظائف مستشفى القوات المسلحة بمنطقة جازان

طرحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الصحية لحاملي الجنسية السعودية، للعمل في مستشفى القوات المسلحة بمنطقة جازان، الأمر الذي جعلها محط اهتمام الكثير من السعوديين الباحثين عن فرصة عمل.

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وظائف مستشفى القوات المسلحة بمنطقة جازان

وأوضحت الإدارة أن الوظائف الخالية لديها متاحة لحاملي شهادة الدبلوم في تخصصات محددة وفق شروط وضوابط معينة للتقديم، مشيرة إلى أن الوظائف الشاغرة لديها جاءت على النحو التالي:

– فني تعقيم.

– فني تمريض (متوفرعدد 5 وظائف).

– مساعد طبيب أسنان (متوفر عدد 3 وظائف).

– فني صحة عامة/ مكافحة عدوى.

– فني عمليات (متوفر عدد 6 وظائف).

– فني علاج تنفسي (متوفر عدد وظيفتين).

– فني سمعيات.

– فني مختبر/ سحب دم (متوفر عدد 3 وظائف).

– فني سكرتارية طبية (متوفر عدد 7 وظائف).

– فني تخدير (متوفر عدد 3 وظائف).

طريقة التقديم على وظائف مستشفى القوات المسلحة بجازان

ولفتت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، إلى أن التقديم على الوظائف المعلن عنها يكون بشكل إلكتروني عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذي يستمر حتى يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023.

رابط التقديم على وظائف مستشفى القوات المسلحة بمنطقة جازان

ودعت الادارة الراغبين في شغل تلك الوظائف الدخول على موقع الادارة العامة للخدمات الصحية والاطلاع على شروط ومعايير كل وظيفة وذلك عبر الضغط على الرابط التالي.. https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة هي الإدارة المعنية بتطوير جميع مرافق وحدات تقديم الرعاية الصحية التابعة للقوات المسلحة، والتنسيق مع قادة أفرع القوات المسلحة لنشر الوعي الصحي، وتقديم الخدمات الوقائية والرعاية الطبية اللازمة لكافة منسوبي القوات المسلحة وعوائلهم.