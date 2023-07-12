مدربة غطس تقود السائحين ليلًا إلى أعماق البحر الأحمر (شاهد)

علقت كاتي ظريف مدربة الغطس، على تنفيذها غطسات ليلية لأعماق البحر الأحمر مع السائحين، موضحةً، أن هذا الأمر له متعة مختلفة لكنه يحتاج إلى الوصول لمستوي معين فى الكورسات، من أجل القدرة على تنفيذه.

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يوجد العديد من أنواع الأسماك التي لا نراها إلا خلال الغطس ليلًا

وأضافت "ظريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء: "أحب الغطس ليلا أكثر من الغطس بالنهار وهناك العديد من أنواع الأسماك التي لا نراها إلا خلال الغطس ليلا، والمنظر يكون شكله مختلف في ظل وجود أضواء الكشافات، وهناك رخويات معينة لا تظهر إلا ليلا من خلال ضوء القمر أو الكشاف".

الغطس ليلا لا يوجد به أى رعب لكنه متعة

وتابعت: "الغطس ليلا لا يوجد به أى رعب، بل هو متعة، وأقصى عمق يمكن الوصول إليه هو 40 مترا، وللغوص بأعماق أكبر يجب الحصول على كورسات متقدمة"، لافتةً إلى أنهت دراستها الجامعية في كلية الحاسبات والمعلومات في عام 2002، وقررت أن تعيش في دهب دون أن تتعرض لأي مشكلة.