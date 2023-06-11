الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

عودة رحلات الغطس بشواطئ الغردقة

رحلات الغطس بشواطىء
رحلات الغطس بشواطىء الغردقة

 شهدت شواطيء الغردقة اليوم الأحد ، عودة نشاط الرحلات البحرية ، وإقبال كبير من السياح الأجانب على رحلات الغطس من جنسيات أوربية مختلفة .

وذلك تزامنا مع قرار محافظ البحر الأحمر بعودة الانشطة البحرية ابتداءً من اليوم بعد غلق استمر لمدة يومين، وكشف احمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة  ، عن وجود إقبال كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على الرحلات البحرية وخاصة رحلات الغطس على شواطئ الغردقة.

                     

لافتاً إلى أن شواطئ الغردقة جذبت آلاف السائحين لممارسة الانشطة البحرية خاصتا السنوركل والغطس للإستمتاع بقاع البحر ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة ، و الشعاب المرجانية الرائعة.

ومن جانبه أشار حسن الطيب مؤسس جمعية الانقاذ البحري بالبحر الأحمر ، إلى عودة الانشطة البحرية بشواطي الغردقة بعد غلق استمر يومان ، بقرار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، لافتا،  في  أن قرار محافظ البحر الأحمر يشمل عودة ممارسة الانشطة البحرية بشواطي الغردقة محافظ  عدا  منطقة شعاب الشيراتون منطقة الشيراتون القديمة وحتي منطقة سندباد.

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