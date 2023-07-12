تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بكفر صقر

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط إنحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى قيام فرع الشركة بمركز ومدينة كفر صقر بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة، وتم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي، بهدف الحفاظ عليها، ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة، تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -

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أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية (125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).