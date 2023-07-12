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الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأحد.. انطلاق أولى محاضرات الدورة الصيفية "اعرف أكثر" لمرصد الأزهر

الدورة الصيفية اعرف
الدورة الصيفية "اعرف أكثر"

يعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن انطلاق محاضرات الدورة التدريبية "اعرف أكثر" Know More، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، وذلك في الفترة من الأحد الموافق 16 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو.

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مرصد الأزهر يعلق على اعتقال اثنين من كبار مقاتلي "داعش" في النيجر

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مرصد الأزهر يثمن جهود مصر لإحلال السلام في النيجر

موضوعات الدورة الصيفية 

وتشتمل الدورة الصيفية على موضوعات عدة هي: أركان الإسلام، أركان الإيمان، مقاصد التشريع، الدين المعاملة، تفاعل المسلم مع الكون من حوله، السوشيال ميديا بين الفوائد والمخاطر، والوسطية والاعتدال منهج حياة. على أن يختتم البرنامج بحوار مفتوح مع الطلاب وزيارة ميدانية لأهم المعالم السياحية الدينية.

وتقام المحاضرات بمبنى مرصد الأزهر في مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، علمًا بأن التدريب يستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا لتعريفهم على موقف الإسلام من القضايا الفكرية المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة الشائعات، فضلًا عن ترسيخ قيم السلام والعيش المشترك لديهم.

الجريدة الورقية