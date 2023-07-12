الأحد.. انطلاق أولى محاضرات الدورة الصيفية "اعرف أكثر" لمرصد الأزهر

يعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن انطلاق محاضرات الدورة التدريبية "اعرف أكثر" Know More، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، وذلك في الفترة من الأحد الموافق 16 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو.

موضوعات الدورة الصيفية

وتشتمل الدورة الصيفية على موضوعات عدة هي: أركان الإسلام، أركان الإيمان، مقاصد التشريع، الدين المعاملة، تفاعل المسلم مع الكون من حوله، السوشيال ميديا بين الفوائد والمخاطر، والوسطية والاعتدال منهج حياة. على أن يختتم البرنامج بحوار مفتوح مع الطلاب وزيارة ميدانية لأهم المعالم السياحية الدينية.

وتقام المحاضرات بمبنى مرصد الأزهر في مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة، علمًا بأن التدريب يستهدف الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا لتعريفهم على موقف الإسلام من القضايا الفكرية المثارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة الشائعات، فضلًا عن ترسيخ قيم السلام والعيش المشترك لديهم.