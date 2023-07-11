مرصد الأزهر يثمن جهود مصر لإحلال السلام في النيجر

يثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الجهود المصرية لإحلال السلام في النيجر، لافتًا إلى أهمية دور مصر الإيجابي في مجال حفظ الأمن وتحقيق السلام في قارة إفريقيا، والمتمثل في مساعدة الدول عسكريًّا بالتدريب والتسليح الذي من شأنه المساهمة في القضاء على الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

إعلان وزارة الدفاع النيجرية تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع النيجرية عن تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر، لمساعدتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتقويض هجماتها في شرق وغرب البلاد.

وقد قوبلت المساعدات العسكرية المصرية بإشادة واسعة من قادة بارزين في النيجر، واشتملت المساعدات على (30) مركبة استطلاع مصفحة من طراز بي آر دي إم-2، ونحو (20) قذيفة هاون ومدفع عيار (122) ملم، وأكثر من ألفي مسدس آلي وبندقية هجومية من طراز آي كاي (47)، فضلًا عن تدريب القوات النيجرية الخاصة على تأمين المناطق الحدودية لسد الثغرات التي يتسلل منها عناصر بوكو حرام وغيرها من عناصر ذات صلة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.