عاجل
عاجل.. موجة حر شديدة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتخطى الـ 45 القبة الحرارية تضرب مصر و6 دول.. تحذيرات شديدة وزير النقل: قريبًا تشغيل تجريبي مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية طراز (  RFI- 260)
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يغرد منفردًا فى الصدارة وبيراميدز وصيفًا

الأهلي
الأهلي

تشهد مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم، مواجهة مرتقبة تجمع فريق الاتحاد السكندري ونظيره المقاولون العرب بالجولة الـ 33 من عمر المسابقة.

 

txt

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم عالمي خلال الـ3 سنوات القادمة

txt

عدلي القيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة.. بلاش تحفيل (فيديو)

 

ويعتلى النادى الأهلى صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة محصلة 29 مباراة منذ انطلاق البطولة، ويتبقى له 5 لقاءات مؤجلة.

 

النادى الأهلي

 

ويقع بيراميدز في وصافة الترتيب برصيد 67 يعد خوض 32 لقاء، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى الترتيب برصيد 58 نقطة بالمسابقة.

وتترقب جماهير الوطن العربي بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة انطلاق صافرة كلاسيكو الكرة المصرية التى تجمع بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء غدًا فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة  في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة

3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة

5-  المصري البورسعيدي  47 نقطة من 32 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- إنبي 42 نقطة من 33 مباراة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة

10- سموحة 39 نقطة من 33 مباراة 

11- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 33 مباراة

12- الإسماعيلي 37 نقطة من 33 مباراة

13- طلائع الجيش 36 نقطة من 33 مباراة 

14- البنك الأهلي 36 نقطة من 33 مباراة 

15- أسوان 33 نقطة من 33 مباراة 

16- غزل المحلة 33 نقطة من 33 مباراة

17- الداخلية 32 نقطة من 33 مباراة

18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة

مواد متعلقة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم عالمي خلال الـ3 سنوات القادمة

تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي

نجم الأهلي السابق : مباراة القمة بطولة خاصة للقطبين

عدلي القيعي عن ضم إمام عاشور ومباديء الأهلي: لن نخضع للابتزاز (فيديو)

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لقمة الزمالك

عدلي القيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة.. بلاش تحفيل (فيديو)
الجريدة الورقية