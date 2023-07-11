عدلي القيعي يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة القمة.. بلاش تحفيل (فيديو)

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، أن الأهلي سيلعب مباراة القمة المقرر إقاتها بعد غد الخميس، من أجل الفوز، وأنه يتمنى أن تخرج المباراة بشكل جيد، رغم حسم الفريق لبطولة الدوري بشكل رسمي.

وأضاف عدلي القيعي، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الأربعاء أن الأهلي هو صاحب القرار في تحديد من يلعب المباراة، وإذا قرر المدير الفني القيام بتعديل في التشكيل هو حر في ذلك.

المباراة يجب أن تكون نظيفة بالملعب و خارجه

وأوضح أن المباراة يجب أن تكون نظيفة بالملعب و خارج المعلب، وأن تحرص جماهير الأهلي على الظهور بقيمة النادي الأهلي وعطمته، وعليها أن تفرح فقط بفريقها والابتعاد عن المنافس



وطالب من جماهير الأهلي بعدم إهانة جماهير المنافس في مباراة القمة، أو التحفيل عليه، حتى لو تعرض للسباب من الطرف الآخر مشيرا إلى أن جماهير الأهلي عليها أن تبتسم، وتفرح فالأهلي بطل الدوري، وعلينا ألا نتعرض لأحد بسوء سواء داخل الملعب أو خارجه



وأكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، النادي الأهلي يقف بجوار لاعبه محمود كهربا، وسيساعد بجزء كبير، مؤكدا الجميع بالأهلي يتمنى انتهاء الموضوع، بدون مشكلات.

وأضاف عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الثلاثاء أن محمود كهربا ملزم بتسديد الغرامة قبل الموعد المحدد المباراة يجب أن تكون نظيفة بالملعب و خارج المعلب ولكنه لن يترك النادي الأهلي.

وأشار إلى أن كهربا لن يترك النادي، ولكن هناك عروضا يتم بحثها، وأنه من الممكن أن يخرج اللاعب للإعارة لمدة عام من أجل المساعدة في تسديد الغرامة ولكن هذه العروض كأي عروض للاعب آخر والفيصل بها للجهاز الفني لأنه من يقرر الموافقة على رحيلة من عدمها

وتابع :" التركيز على حل مشكلة كهربا، وبعد ذلك سيتم بحث العروض، وفي حالة وجود عرض مميز، ومعه موافقة الفنية، قد ينتقل اللاعب، ولكن في حالة طلب المدير الفني بقاء اللاعب سيظل موجودا مثله مثل أي لاعب".