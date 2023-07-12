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الأربعاء 12 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استضافة مصر لقمة دول جوار السودان يعكس اهتمامها بقضايا المنطقة

اكرام بدر الدين-
اكرام بدر الدين- استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس يعكس اهتمام مصر الشديد بالقضايا العربية والملفات الساخنة التى تشهدها المنطقة لعدة سنوات، ومنها آخر المستجدات التي تحدث في السودان.

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مبادرة مصرية 


وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قمة دول جوار السودان مبادرة مصرية تستهدف إنهاء الازمة السودانية بما يتوازى مع المبادرات الاخرى، مشيرًا إلى أن مصر تحاول إيجاد حلول بالتعاون مع دول الجوار والتي تتمثل في ليبيا وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى لايجاد حلول للاوضاع السودانية.

الوضع في السودان 

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن عدم استقرار الوضع في السودان عامل مؤثر على دول الجوار، حيث تعاني السودان من مشاكل نتيجة الصراع الذي يهدد الاستقرار والامن في السودان ويهدد مؤسسات الدولة السودانية وعدم قدرتها على أداء عملها على الوجه الاكمل، على حد قوله.

مؤتمر قمة دول الجوار 

وتنطلق فعاليات مؤتمر قمة دول الجوار غدًا الخميس والذي  تستضيفه مصر ، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، ، وأيضًا لاتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

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