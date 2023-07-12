الرئاسة: مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان غدًا الخميس

تستضيف مصر غدًا الخميس ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: تستضيف مصر غدًا الخميس 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

قمة دول جوار السودان

يأتي المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.