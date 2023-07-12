ناقد فني: مهرجان العلمين هدفه جذب أكثر من مليون سائح (فيديو)

قال علي الكشوطي الناقد الفني، إن فعاليات مهرجان العلمين كثيرة ومتنوعة على المستوى الثقافي والفني والرياضي، فضلا عن الموضة والأزياء، مشيرًا إلى أن مشاركة العديد من الفنانين في الفاعليات ومنهم راغب علامة وأنغام ونانسي عجرم وتامر حسني وإليسا والموسيقار عمر خيرت، فضلا عن مشاركة نجوم الوطن العربي والعالم.

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حفلات الفنانين العالميين لها مكانة خاصة لدى الجمهور

أضاف “الكشوطي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن حفلات الفنانين العالميين لها مكانة خاصة لدى الجمهور في فصل الصيف وستكون عنصر جذب لكل محبي الغناء، سواء داخل أو خارج مصر، موضحا أن التحضيرات الضخمة والاستعدادات الكبيرة لمهرجان العلمين تشير لاستقبال ما يقارب مليون زائر أو سائح.

أوضح أن مهرجان العلمين الجديدة يتضمن 12 نشاطا متنوعا داخل مدينة ذكية من الجيل الرابع، مضيفا: “مهرجان العلمين أمر نادر الحدوث، إذ أن كل المهرجانات الأخرى تكون متخصصة سواء في السينما أو المسرح أو الغناء أو السباقات الرياضية”.

مهرجان العلمين يقدم تنوعاً كبيراً يمكن للزائر أو السائح اختيار النشاط المناسب له

وأشار الناقد الفني، إلى أن مهرجان العلمين يقدم تنوعاً كبيراً يمكن للزائر أو السائح اختيار النشاط المناسب له لحضوره، فضلا عن الاستمتاع بالأجواء هناك من شواطئ وغيره، ومن ثم يجمع الزائرون بين كل المتع الصيفية.