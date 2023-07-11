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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مؤتمر مهرجان العلمين 2023 | البرنامج الكامل للفعاليات

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين 2023

أُقيم مساء اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين 2023، في منطقة النورث كوست للكشف عن تفاصيل المهرجان وفعالياته في المجالات الفنية والرياضية والغنائية. 

ومن المقرر إقامة الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

مهرجان العلمين 2023..حفلات غنائية غير مسبوقة التجهيزات

 
ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف،  بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

 

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

مدينة الفنون في العلمين  ومحتوياتها 


تشمل مدينة الفنون  قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني للحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة الى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين

 
تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الإرتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها  100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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