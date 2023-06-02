وكيل صحة الشرقية يطمئن على تأمين مخازن التموين الدوائي بالزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية استهدفت مخازن التموين الدوائي بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق.

وخلال الجولة التفقدية، تأكد وكيل الوزارة من تأمينها وتوافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بها، وإنتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حالياً بالمخزن الرئيسي، للوقوف على آخر المستجدات، ونسب التنفيذ التي تمت، ومدى الإلتزام بخطة التطوير.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية كافة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بإدارة التموين الدوائي، والتي منها قسم مخزن "المستلزمات الطبية والوقائية، ومخزن أدوية الأزمات والكوارث، والإستعمال العام، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والألبان، والأمبولات والمخدرات، وتنظيم الأسرة، واسطوانات الأكسجين"، موجهاً بوضع جميع طفايات الحريق في الأماكن المناسبة والمخصصة لها، وفقاً لمعايير الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تغطية جميع كابلات الكهرباء، والتأكد من سلامتها ومن عدم وجود أي أسلاك كهربائية بارزة عن اللوحات أو المفاتيح الكهربائية الخاصة بها.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر الأصناف المختلفة للأدوية والمستلزمات الطبية، ومن عدم وجود أي أصناف راكدة، موجهاً مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الطب الوقائي، بالتنسيق مع مديرة التموين الدوائي بالمديرية، بتوزيع ونقل جزءًا من المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بالمخازن الرئيسية، لمخازن الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية، بعد التأكد من توافر الطاقة الإستيعابية بمخازن الإدارات الصحية والمستشفيات والتأكد من التأمين الجيد لها، لتخزين هذه الكميات المنصرفة، ومن ثم توزيعها على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، بالكميات اللازمة.

وذلك وفقاً لخطة العمل، ومؤشرات الأداء، ونسب تردد المرضى والمواطنين عليها، مع التأكيد على متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة قبل إنتهاء الكميات بوقت كاف.

وناظر مسعود دفاتر صرف الأدوية والمستلزمات الطبية على الإدارات الصحية والمستشفيات، موجهاً بعرض تقرير من مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، عن معدل استهلاك الإدارات الصحية للألبان، نظراً لوجود بعض الفروق خلال الأشهر الماضية في الاستهلاك، كما تفقد المباني المختلفة بالمخزن الإقليمي، متابعاً الأعمال الإنشائية والترميمات التي تتم لتوسعة ورفع كفاءة مخازن الأدوية، وذلك بتكلفة تقديرية تقارب ٥ ملايين جنيه، دعماً من ميزانية المديرية، للوقوف على نسب إنجاز الأعمال، ومدى الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، موجهاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بمتابعة تنفيذ هذه الأعمال لسرعة الإنتهاء منها بعد تقسيمها على عدة مراحل لعدم تأثر الخدمة، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد، موجهاً أيضاً بتطوير مخزن الأكسجين، وتسوية الأرضية الخاصة به.

يشار إلى أن مسعود قد وجه سابقاً بتشكيل لجنة معاينة من المديرية، لتقييم الحالة الإنشائية للمخازن، وتحديد درجة مطابقتها لإشتراطات السلامة والصحة المهنية، مكلفاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المخازن، وتوسعتها بما يسمح بفصل مخازن التموين الطبي عن مخازن التموين الدوائي، ونقل الأماكن الملحقة داخل ديوان المديرية للموقع الحالي بعد الإنتهاء من أعمال التطوير.